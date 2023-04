Arte e ceramica Ecco il corso di formazione

FIORENTINO

La ceramica è il tratto più rappresentativo del settore artigiano a Montelupo Fiorentino. Acqua, argilla, fuoco e colore hanno scritto la storia del paese, ma oggi le aziende chiedono aiuto e lanciano l’sos: quello del ceramista è un mestiere in via d’estinzione. È anche per "salvarlo" che è stato istituito il corso professionale per "addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica". Si tratta di una formazione completa di 900 ore promossa dalla Scuola della Ceramica di Montelupo in collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese – Valdelsa. Il corso di qualifica partirà il prossimo 3 maggio; riconosciuto a livello regionale, permetterà di approfondire tutte le tecniche di base del ciclo di produzione della ceramica artigianale ed artistica, con un’introduzione sulle tecnologie innovative. Teoria, pratica e stage per un’iniziativa (a pagamento) alla quale ci si potrà iscrivere fino al 21 aprile.

Con sette secoli di produzione alle spalle, il distretto montelupino conta ancora un elevato numero di addetti. Sono oltre 40 le aziende, fra piccole e medie, che hanno fatturati di tutto rispetto per quanto riguarda l’export. La Scuola della Ceramica di via Gramsci è luogo di ricerca, documentazione e studio ideale per la trasmissione dei saperi e la formazione e riqualificazione professionale. A breve, insomma, un’opportunità professionale in più per chi desidera acquisire competenze specifiche sognando a un futuro nel settore. Per inviare la propria candidatura o avere informazioni chiamare lo 0571 1590007 o scrivere a [email protected]