Arriva la Taric a Montespertoli. Ecco cosa cambia per 7mila utenti. Al via una campagna informativa

Ecco la Taric anche per Montespertoli. La novità è attesa per l’inizio del 2024, ma nel frattempo è già iniziata la marcia di avvicinamento alla nuova tariffa basata su una diversa ‘filosofia’ rispetto a quella dell’attuale Tari. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva (che a partire dal gennaio del 2023 è già stata introdotta in 13 comuni dell’Ato Toscana Centro) implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova tariffa, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari – spiega una nota –, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Che cosa cambierà concretamente dal primo gennaio per le oltre 7mila utenze coinvolte sul territorio comunale? Prima di tutto, per consentire di effettuare una corretta misurazione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, a tutti gli utenti verranno consegnati nuovi contenitori e sacchi per la raccolta differenziata domestica, dotati anche di strumenti adesivi di lettura (Tag). Contestualmente verranno ritirati tutti i vecchi kit, anche se sarà possibile conservare il proprio contenitore degli imballaggi per comodità. Una novità importante riguarderà anche il conferimento del vetro. Con l’obiettivo di migliorare la qualità del materiale avviato a riciclo e recupero, a partire dal primo gennaio sarà infatti necessario separare il vetro dagli altri imballaggi (plastica, metalli, tetrapak e polistirolo) perché la contaminazione degli altri imballaggi con il vetro incide negativamente sulla qualità del riciclo e, di conseguenza, della raccolta differenziata.

Considerata l’assoluta novità del sistema legato alla tariffa corrispettiva Alia Servizi Ambientali SpA, in accordo con l’Amministrazione comunale sta predisponendo una specifica e mirata attività di comunicazione con incontri pubblici sul territorio. Si comincia sabato prossimo 7 ottobre alle 10 in Comune; il 12 ottobre alle 18.30 a Fornacette e alle 21.30 a Ortimino (Circolo Arci): il 17 ottobre alle 18.30 ad Anselmo (Circolo Arci) e alle 21.30 a Montagnana (Circolo Arci); il 25 ottobre alle 18.30 a Martignana (Circolo Arci) e alle 21.30 a San Quirico (Circolo Arci). Inoltre, dall’11 al 31 ottobre sarà attivo uno sportello straordinario di Alia presso il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci”.