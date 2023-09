Arriva la nuova pediatra. Sarà in servizio da lunedì

VALDARNO

Buone notizie per le famiglie del Valdarno che hanno figli piccoli e che erano in attesa del nuovo medico cui rivolgersi per i loro bambini. Da lunedì arriva la nuova pediatra per i bambini dei comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Prenderà servizio sul territorio la dottoressa Ursula Geronzi, individuata come medico titolare. La dottoressa effettuerà l’ambulatorio in via Europa 28 a Montelupo Fiorentino.

I genitori dei bambini in carico al precedente pediatra, la dottoressa Giulia De Bernardo, che ha terminato il suo incarico provvisorio, dovranno provvedere ad effettuare la scelta di un nuovo pediatra tra quelli disponibili dell’ambito territoriale accorpato di Montelupo FiorentinoCapraia e Limite, utilizzando una delle consuete modalità.

Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’azienda Asl Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l’app Smart SST.

In alternativa ’il cambio medico’ può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (i moduli sono scaricabili dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso homecambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all’indirizzo mail: [email protected].

La scelta del medico può essere effettuata anche recandosi di persona al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata. L’elenco dei PuntoSi è consultabile sul seguente sito dell’azienda sanitaria.