Arriva Fiammetta con libri e letture a Certaldo Fine

CERTALDO

Un fine settimana dedicato agli amanti della lettura e dei libri. Da oggi a domenica a Certaldo c’è la prima edizione della Fiera Letteraria Fiammetta, a cura della Federighi Editori nell’ambito delle iniziative in programma per il Premio Boccaccio. L’inaugurazione sarà oggi alle 18, ma gli stand, provenienti da ogni parte d’Italia, saranno aperti nelle sale di Palazzo Pretorio per tutti e tre i giorni dalle 10.30 alle 19. In programma anche mostre, firmacopie e incontri con gli autori. Nel pomeriggio di oggi si terrà la presentazione del libro di Marco Dilaghi “A Cettardo (ma Dante e Boccaccio parlavano la stessa lingua?)” e “Iacopo da Certaldo: iconografia e reliquie di un Beato camaldolese” con gli interventi di Sabina e Pier Giuseppe Spannocchi, seguita da un ricordo per Francesca Allegri. Ci sarà spazio anche per i più piccoli a Palazzo Pretorio con l’evento in memoria di Nunzia Morosini, organizzato dall’Associazione Cercatori di Tracce con Nati per Leggere, le “Storie e musica itineranti” a cura di Alessandro Gigli, e gli spettacoli di burattini con Italo Pecoretti e Michele Polo. Sempre a Palazzo Pretorio sarà inoltre possibile ammirare la mostra d’illustrazione con le opere dei selezionati dal concorso nazionale “Quando nasce una mamma”, dedicate a maternità e allattamento, mentre il disegnatore Dimitri Gori dispenserà schizzi e caricature personalizzate per tutti i visitatori.