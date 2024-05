Arriva Agricola. Tra tradizione e innovazione

CASTELFIORENTINO

Torna nel prossimo fine settimana "Agricola", festa dell’agricoltura e degli agricoltori, per riscoprire il sapore dei prodotti tipici a “filiera corta”, in un legame virtuoso tra le tradizioni rurali del passato e l’innovazione, tra la trasmissione dei “saperi” e le prospettive di sviluppo. L’appuntamento è per sabato e domenica a Castelfiorentino. Venerdì alle 17, invece, è in programma un convegno dal titolo “Lavoratori Agricoli cercasi”, alla sala dell’Ostello “0571”. La festa sarà inoltre l’occasione per presentare i risultati del progetto "L’Orto in cassetta", fiore all’occhiello dell’attività educativa e formativa dell’associazione agricoltori castellana, che ha voluto inserire nella manifestazione anche il memorial di calcio "Marco Locci" (sabato alle 19 allo stadio Neri), scomparso prematuramente lo scorso anno, che si è impegnato a fondo in questo progetto. La festa partirà dalle 16 di sabato nella zona sportiva con l’esposizione di macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia e delle cassette del progetto "L’Orto in cassetta", che ha interessato ben sette classi dell’Istituto Comprensivo (si concluderà a settembre con la vendemmia in azienda). Sempre nella zona sportiva dalle 16 alle 18 spazio a "Gioca la piazza": liberi giochi della tradizione popolare per grandi e piccini. In contemporanea i trattori d’epoca sfileranno nel centro cittadino da piazza Berlinguer fino a piazza Kennedy, dove è in programma lo spettacolo "Da cafiero" a cura del Gat Teatro, mentre nelle vie del centro commerciale naturale, largo alla musica con il "Quarto podere folk toscano".

Domenica invece, dalle 9, apertura stand mostra mercato dei prodotti tipici locali e il mercato di piante e fiori, con gli antichi mestieri nello spazio "Aia", nonché l’esposizione dei lavori de "L’Orto in cassetta", mentre ne "La Pinetina" ci sarà "La fattoria degli animali" con la fattoria didattica Gea. Alle 12.30 poi la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli e subito dopo "A pranzo con i contadini" (prenotazione al 347 1065151). Dalle 16 liberi giochi della tradizione popolare e alle 17 musica live con il "Gruppo Novecento" di Montespertoli e della "Bandaccia".