Arrestato spacciatore. Droga e laboratorio in casa

MONTELUPO FIORENTINO

All’interno della sua abitazione aveva allestito un vero e proprio laboratorio casalingo con cui portava avanti la sua attività: quella di spacciatore. Ma è stato scoperto e arrestato grazie ad un’operazione messa a segno dai militari della compagnia della guardia di finanza di Empoli, supportati da una unità cinofila dal fiuto infallibile. A finire nei guai è stato un 29enne di Montelupo Fiorentino che adesso si trova agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria fiorentina.

Ad insospettire le fiamme gialle è stato il comportamento dell’uomo durante un servizio di controllo sul territorio. Il giovane aveva un atteggiamento che faceva trapelare incertezza, insicurezza. Seppur sprovvisto, in quel momento, di sostanze stupefacenti, dopo aver osservato le sue abitudini molti erano i sospetti che potevano far pensare ad una persona legata al mondo dello spaccio e sulla sua precedente detenzione. E infatti, questi sospetti venivano avvalorati dalle ripetute segnalazioni del cane antidroga. Di conseguenza i militari, in seguito alla perquisizione della sua autovettura, si sono portati a casa del giovane e hanno ripetuto la stessa operazione nelle stanze dell’appartamento.

Dal sopralluogo è uscito di tutto. Il 29enne aveva organizzato un laboratorio per la preparazione e il confezionamento delle dosi di varie sostanze stupefacenti. All’interno della abitazione, i militari delle fiamme gialle hanno rinvenuto innanzitutto 145 grammi di hashish, 52 grammi di marijuana e 67 di sostanze psicotrope già confezionate. Oltre alla droga pronta per essere spacciata, il laboratorio casalingo era dotato di led rings, strumenti da taglio, vari bruciatori per sciogliere la sostanza stupefacente e renderla cremosa, materiale per il suo confezionamento e per la sua successiva rivendita.

Il soggetto, come detto su disposizioni dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari ed è stato privato della sostanza stupefacente prontamente sequestrata insieme ai tutti gli altri materiali propedeutici alla sua lavorazione e al suo confezionamento per la sua successiva rivendita.

i.p.