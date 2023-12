Arrestato con la droga, scaglia una bicicletta addosso agli agenti

Empoli (Firenze), 4 dicembre 2023 – Arrestato perché si trovava in possesso di anfetamine e metanfetamine, ma quel che è peggio è che una volta individuato dagli agenti della polizia di stato ha pensato bene di scagliargli addosso una bicicletta.

Il colpevole è un nigeriano di 27 anni, arrestato perché trovato in possesso della droga che aveva un peso totale di 120 grammi. L’uomo ha aggredito e scagliato una bici contro gli agenti che lo avevano fermato per un controllo. È stato quindi portato in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo una ricostruzione, intorno alle ore 22.30, stava percorrendo in bici piazza San Rocco, non distante dal centro, quando alla vista della volante della polizia ha allungato il passo attirando l'attenzione su di sé. Quando è stato raggiunto, ha nascosto qualcosa nelle tasche, poi durante il controllo ha aggredito gli agenti tirando contro la bici e ha tentato la fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato. Il 27enne aveva con sé aveva anche un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio probabilmente frutto della sua attività di spaccio.