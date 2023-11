Alla vista dei poliziotti getta via la droga, pusher finisce in manette

Arresto in flagranza di reato di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nei confronti di un uomo di 27 anni, di nazionalità nigeriana. Agenti della polizia di stato di Empoli, mentre pattugliavano la zona della stazione, segnatamente in via Cantino Cantini, hanno notato un soggetto che, avendoli visti arrivare, si accovacciava dietro le auto in sosta per non farsi vedere. Così i poliziotti lo hanno raggiunto e visto mentre cercava di disfarsi di un involucro. Nel sacchetto di cellophane gettato in terra, c’erano 41 dosi di eroina del peso di oltre 30 grammi, pronte per essere vendute. In seguito a controllo e perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso di 150 euro ritenute provento di spaccio e di due telefoni. Il cittadino nigeriano, inoltre, è stato anche denunciato per mancato rispetto all’ordine di espulsione dal territorio nazionale. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione con obbligo di firma in Commissariato.