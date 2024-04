Area fitness all’aperto. Approvato il piano

Una nuova area attrezzata per lo sport, dove gli utenti avranno la possibilità di fare ginnastica all’aperto utilizzando gli strumenti ginnici che saranno installati. Questo è quanto prevede il progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi dal Comune, per un’operazione da circa 29mila euro complessivi, alla luce del ricalcolo dei prezzi. Per la quale l’ente aveva già ottenuto un finanziamento di 12mila euro da parte della Società Sport e Salute: la nuova zona sportiva sarà realizzata nel dettaglio in via Val di Sole e qualche giorno fa è stato assegnato l’incarico di fornitura e conseguente posa dei plinti in calcestruzzo che rappresenteranno la base dell’opera. Per un cantiere che dovrebbe dunque entrare nel vivo a breve.