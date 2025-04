Area della piscina al restyling. Progetto approvato e bando

Un’operazione da circa due milioni di euro che ci permetterà di riqualificare e valorizzare ulteriormente l’area della piscina. Abbiamo approvato il progetto e lo abbiamo presentato nei tempi previsti. Restiamo in attesa dell’esito del bando. Il sindaco Giovanni Campatelli ha così annunciato il piano in quattro lotti, che dovrà portare a riqualificare la zona della piscina e del parco. Da attuare provando ad intercettare risorse dal bando statale “Realizzazione di piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili appartenenti alle medesime amministrazioni pubbliche“. L’opera è intanto stata inserita nel Dup nella scorsa seduta del consiglio comunale. Si parte dal lotto 1, che riguarda lo spazio nei pressi della piscina dove di solito si tiene “Certaldo in Fermento“ (con la prossima edizione che inizierà tra l’altro il prossimo 18 giugno): si punta alla creazione di una area polifunzionale per attività culturali all’aperto "con realizzazione di nuove infrastrutture per la sosta". Il secondo lotto riguarda invece l’estensione della rete ciclabile da viale Matteotti sino ad arrivare alla rotatoria di viale Fabiani.

Il lotto 3 riguarda la realizzazione un area a parcheggio "finalizzata alla creazione di ambiti destinati al supporto del turismo itinerante", mentre il quarto prevede la valorizzazione e l’ampliamento del parco Libera Tutti. Il Comune di Certaldo, qualora dovesse essere ammesso al finanziamento statale, dovrà co-finanziare l’opera nella misura del 10% della spesa. "Per il Comune, si tratterebbe di un investimento di circa 200mila euro – ha concluso Campatelli – una cifra non da poco, ma siamo pronti perché si tratta di un intervento che potrebbe davvero cambiare il volto di quell’area".