"Aquatempra verso la proroga, poi vedremo..."

"Siamo venuti a conoscenza del fatto che Pistelli non era più disponibile a fare il presidente all’interno del nuovo consiglio direttivo del Tnt. Lo ringrazio per quanto ha fatto in questi anni, con i traguardi olimpici di Ginevra Taddeucci che inorgogliscono la tradizione sportiva di Empoli – così l’assessora allo Sport, Laura Mannucci. Aspettiamo di conoscere i nuovi interlocutori della società sportiva".

Sulla scadenza della gestione di Aquatempra, dalle ultime riunioni è emerso il "chiaro indirizzo verso una proroga". "Certamente non interromperemo l’attività a fine anno – dice –. Lavoreremo insieme agli altri soci, Fucecchio, Santa Croce, Certaldo e San Gimignano per dare continuità al servizio. Più avanti, di concerto con loro, daremo tempi più definiti. Intanto, come testimoniato a metà luglio, abbiamo mostrato al ministro Abodi la situazione della ristrutturazione della piscina, sperando in un sostegno dal Governo. Per Empoli un ragionamento su come trovare investimenti o generare investimenti è fondamentale".