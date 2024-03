Apre una nuova farmacia. L’ex scuola abbandonata porta servizi e lavoro

Empoli, 29 marzo 2024 – Non c’è due senza tre. La società Farmacie comunali Empoli srl fa il tris: dopo la Comunale 1 di via dei Cappuccini e la 2 al centro commerciale di via Sanzio, il servizio si potenzia. Ha aperto i battenti ieri nella frazione di Villanuova la terza farmacia comunale. Un’operazione di recupero e riqualificazione di spazi già esistenti, dato che il nuovo presidio è ospitato in una porzione del fabbricato che un tempo era sede della vecchia scuola della frazione, quella che guarda via Sottopoggio per San Donato.

Un immobile di proprietà comunale tornato a nuova vita per offrire un servizio indispensabile non solo per i circa 500 residenti della frazione, ma per accogliere anche il bacino d’utenza delle vicine Ponzano e Sammontana. Con un investimento complessivo di 150mila euro è stato sistemato il resede, dotato di percorsi perdonali e spazi a parcheggio pubblico a uso della nuova sede farmaceutica. Un percorso separato dà accesso alla porzione posteriore, che rimarrà a uso del Comune.

Nuovo anche l’impianto di illuminazione esterna del parcheggio. Si tratta di una farmacia rurale - aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per un totale di quaranta ore settimanali - in risposta ad un’esigenza manifestata dalla cittadinanza. "Proprio al circolo di Villanuova lo scorso anno – ha affermato durante il taglio del nastro Brenda Barnini – abbiamo fatto un’assemblea partecipata. In tanti posero l’accento sul bisogno di una prospettiva per questa ex scuola. In tempi rapidi abbiamo inaugurato questo nuovo servizio, un presidio di salute ma anche di sicurezza, di relazione fra le persone".

"Questo terzo punto vendita – ha aggiunto Luca Bartolesi, presidente della società Farmacie Comunali Empoli srl – rappresenta non solo l’ampliamento del servizio offerto, ma anche una ulteriore opportunità di sviluppo per la Società che ha accresciuto la propria pianta organica con l’assunzione di due farmaciste, portando così a 20 il numero dei propri dipendenti".

Non solo vendita di farmaci ma anche consulenza farmacologica, pressione arteriosa, controllo del peso e Cup telefonico per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Oltre a un’area galenica per la preparazione di prodotti da laboratorio, sono stati allestiti uno spazio dedicato ai prodotti di dermocosmesi e uno per prodotti per bambini e neomamme. Agli utenti della Farmacia 3, diretta dalla dottoressa Angela Riccardi affiancata dalla collega Nunzia Durante, sarà inoltre rilasciata gratuitamente la Farmacard, "una carta fedeltà nominativa che consente – ha spiegato Bartolesi – a fronte degli acquisti, di ottenere buoni spesa fino a 150 euro spendibili in una delle tre farmacie comunali". Per completare il quadro di riqualificazione dell’area resterebbe da sanare la ferita aperta, ormai da 20 anni, dello stabile abbandonato attiguo alla farmacia. Inghiottito dai rovi l’edificio che versa in condizioni indecorose ha ospitato in passato la Mostrardini, azienda produttrice di bottali e presse, chiusa nel 2008.