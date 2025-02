Apprendista termoidraulico per condizionatori e caldaie

Azienda di Empoli ricerca un apprendista termoidraulico. La figura svolgerà diverse mansioni, dal sopralluogo, all’installazione, alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria di impianti di condizionamento e caldaie. Inoltre, sarà compito del candidato la sanificazione, riparazione e ricarica gas refrigerante. Per accedere alla posizione è necessario un titolo di studio conseguito presso un istituto tecnico industriale (preferibile come perito elettrotecnico). Offerto un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in modalità full time. Richiesto interesse per l’attività svolta e predisposizione a lavori tecnici e manuali, e buone doti di comunicazione. Sono previsti spostamenti presso i clienti (solitamente provincia di Firenze e Pisa). Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, entro il 26 febbraio.