Anziano travolto da un trattore. Ferito alle gambe

Tanta paura e molta apprensione per un anziano che ieri mattina è rimasto coinvolto in un brutto incidente per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Siamo in località Il Pino Scandicci, nel comune di Certaldo, in una zona di campagna vicino la frazione di Fiano. Erano da poco passare le 9.30, quando un uomo di 91 anni viene urtato da un mezzo agricolo, probabilmente il rimorchio di un trattore. L’uomo non lo stava manovrando ma si trovava molto vicino al mezzo da cui è stato improvvisamente travolto. Nel violento impatto che l’anziano non è riuscito ad evitare ha riportato una ferita molto profonda all’arto inferiore e varie escoriazioni all’altro arto. Nonostante il brutto incidente la persona è rimasta sempre cosciente e lucida.

Allertati immediatamente i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza e Pegaso. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco fuoco del comando di Firenze, distaccamento Castelfiorentino che hanno collaborato con il personale sanitario, per il trasporto verso l’elicottero regionale. L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli per le cure del caso.

i.p.