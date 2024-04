Antonio Pisano entra in Forza Italia e si schiera con Picchianti

Antonio Pisano entra in Forza Italia e appoggia la candidatura di Vittorio Picchianti. "Fucecchio è il mio paese e lo amo con i suoi difetti e pregi. Qui sono le mie radici, i miei sogni, le mie speranze – dice Pisano – Non mi spaventa il lavoro, il sacrificio, il servizio. Le difficoltà e i problemi non mi hanno mai spaventato anzi, sono sempre stato pronto ad attraversali proponendo soluzioni concrete e sostenibili".

"Sono sempre stato dalla parte dei più deboli, operando dietro le quinte – aggiunge –. Ho creduto per indole che le forze politiche, che da sempre hanno appoggiato la giunta, avessero intrapreso la strada dell’innovazione, mettendo al centro gli interessi generali dei cittadini". E poi ancora: "Sebbene deluso e disatteso nei progetti e nelle aspettative del gruppo con cui mi ero candidato alle scorse amministrative – aggiunge – voglio ora dare identità alla mia messa in campo, perché non ci sto a perdere la partita senza nemmeno averla giocata".