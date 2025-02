Antonini annuncia l’ingresso nella “Rete delle città medievali“

Con una delibera di giunta, il Comune di Capraia e Limite ha aderito alla “Rete delle città medievali italiane“. Lo ha reso noto il vicesindaco Edoardo Antonini, ufficializzando l’intesa che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà promuovere ulteriormente lo sviluppo turistico relativo al castello di Capraia e a tutto il territorio. Dopo Fucecchio, Capraia e Limite diventa quindi la seconda realtà dell’Unione dei Comuni a entrare a far parte di questa associazione che comprende località perlopiù in Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Basilicata. L’idea, attraverso questo protocollo, è di creare un calendario di eventi condiviso e coordinato fra tutti i Comuni aderenti, per un supporto reciproco molteplice. "Un salto di qualità importante nella promozione del Turismo legato alle rievocazioni storiche, che ci proietta in progetti importanti – ha commentato Antonini – la scelta della Festa Medievale di questi anni ha sortito i suoi frutti e ci impegna a crescere e migliorare".