Animatori e tecnici. Duemila posti liberi

La rete Eures, per conto di Obiettivo Tropici, è alla ricerca di 2mila persone per la prossima stagione estiva, da allocare nelle loro strutture ricettive situate in diverse località turistiche in Italia e all’estero. Tra i profili richiesti: responsabili animazione, animatori e responsabili miniclub, animatori e responsabili junior club, animatori sportivi, animatori fitness, istruttori di pilates e yoga, istruttori di tennis, ballerini, coreografi, musicisti e cantanti di piano bar, deejay, tecnici suono e luci. Per accedere alla selezione occorre essere maggiorenni, avere assolto l’obbligo scolastico e conoscere almeno una lingua straniera tra inglese, tedesco e francese a livello B2. Si richiedono anche buoni doti di comunicazione, capacità di adattamento e predisposizione al contatto con il pubblico, oltre, ovviamente, alla disponibilità a trasferirsi nelle sedi di lavoro italiane o estere. Precedenti esperienze nel settore costituiranno un titolo preferenziale. Il contratto offerto può essere sia part time, sia full time, a tempo determinato, della durata minima di due mesi e con possibilità di carriera.Tra i vari benefit offerti vi sono vitto, alloggio e welfare. La retribuzione lorda parte da 1.000 euro e sarà concordata in base al ruolo occupato e all’esperienza. Il catalogo di sedi estere per il settore animazione comprende Grecia, Spagna, Canarie, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Maldive, Zanzibar e Tunisia. Chiunque volesse candidarsi dovrà inviare il curriculum a [email protected], dopodiché si accederà alla fase di selezione. Le giornate di selezione si tengono in varie città italiane, tra cui Milano (20 novembre 2024) e Roma (26 novembre 2024).