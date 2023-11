Anche i vip della Nazionale Cantanti al debutto della città magica

Il via oggi dalle 15 in piazza della Vittoria con l’animazione. Una piazza che vedrà sul palco centrale, anche i cantanti della nazionale impegnata al Castellani per la partita solidale Metti in Campo il Cuore con il Movimento Shalom. Dalle 17.30 poi l’inaugurazione con l’accensione dell’albero di Natale, per poi spostarsi alle 18 in piazza Farinata con l’accensione della mega installazione, le proiezioni sui palazzi storici e l’immancabile nevicata.

Inizia così, fra tante attrazioni, la magia del Natale a Empoli. Che valorizzerà anche i significati di questa festa. Ci saranno e le proiezioni architetturali che costituiranno un’occasione per riflettere, tramite l’emozione della luce, sui valori del dono e della gratuità. E poi tanta musica con la location per uno degli spettacoli più graditi, il musical dei più famosi cartoni animati si troverà al teatro il momento in via del Giglio. "Su impulso degli imprenditori del centro storico e col sostegno di un’amministrazione comunale lungimirante - ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – il Natale di Empoli è diventato una proposta sempre più attrattiva che per un mese regala numeri importanti di persone che scelgono Empoli per trascorrere qualche ora in serenità e che rappresentano un vero e proprio ossigeno per le attività produttive in un periodo non semplice".

Un’iniziativa, ha sottolineato il consigliere regionale Enrico Sostegni, "nata dai commercianti e che negli anni è diventata meta turistica anche per i visitatori provenienti da fuori Regione. Un’occasione unica per vivere il Natale in modo speciale, regalando a coloro che vengono a Empoli una città ancor più magica durante le festività". E mentre si stanno per accendere le ludi di quest’anno, già si pensa al natale degli anni a venire. Qualche indiscrezione? Un’altra piazza di Natale e che esalti e valorizzi il cibo regionale.

C. B.