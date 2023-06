Ampliamento e Ristrutturazione dell'Asilo Nido 'Il Melograno' a Empoli, 900mila Euro di Investimento

Si tratta di uno dei più importanti – e attesi – tra i cantieri di edilizia scolastica sul territorio. Sono i lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’asilo nido ’Il Melograno’ che si trova in località Cortenuova e per il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione. Lo step successivo sarà poi l’affidamento dei lavori. "Un cantiere importante per la città, l’ennesimo cantiere che ci permette di dotare il territorio di strutture scolastiche rinnovate e al passo con i tempi dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi, della sicurezza e anche dell’efficienza ambientale - sottolinea il sindaco Brenda Barnini -. Una nuova scuola che riconferma la capacità dell’amministrazione, grazie al prezioso lavoro degli uffici comunali, di intercettare finanziamenti senza i quali altrimenti non avremmo potuto realizzare investimenti così significativi".

L’opera ha un costo di 900mila euro, per una superficie complessiva di intervento pari a circa 360 metri quadrati. L’obiettivo è di realizzare una struttura più che mai vicina alle esigenze di bambine e bambini e del personale educativo, efficiente dal punto di vista energetico e costruita nel rispetto della normativa antisismica. Il via ai lavori è previsto a inizio ottobre 2023 e secondo la tabella di marcia dovrebbe concludersi nel 2025.