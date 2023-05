Amore e autismo, sul palco per riflettere

Una storia d’amore e di autismo. Questo quanto offre domani sera alle ore 21 presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio la Polisportiva Certaldo, insieme all’associazione Io & Teatro. In scena infatti va lo spettacolo “Benedetta e Niccolò“, tratto dall’omonimo libro di Giorgio Bernard (nella foto) con adattamento drammaturgico e regia di Lucia Baldi. Sul palco, invece, saliranno Cristina Baldi, Giulia Bandini, Roberto Carminati, Martina Franchini, Rita Giannini e Gianni Scali. La trama parla di una giovane madre e del suo bambino, delle aspettative e dei progetti di una vita, fino a che la serenità della famiglia non viene cancellata da una diagnosi terribile: autismo. Lo smarrimento che diventa paura, la ricerca di spiegazioni e speranze in un mondo sconfinato, quello medico e accademico, che sembra incapace di offrire risposte univoche. La frustrazione si trasforma a poco a poco in desiderio di isolamento e finisce con il generare una rabbia irrazionale e prepotente. Eppure una via d’uscita esiste ed è a portata di mano: la possibilità di intervenire, la dedizione amorevole di un’equipe di medici e operatori, che si stringono attorno al bambino e i suoi familiari per aiutarli a ritornare alla vita, tutti insieme. La serata è ad offerta ed il ricavato sarà devoluto all’associazione Abbracciami.