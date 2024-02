Amici per la pelle in Parlamento: "Opportunità per gli studenti"

Da Lineapelle al Parlamento. Il progetto ’Amici per la pelle’ offre nuove opportunità. "I giovani studenti coinvolti nel progetto potranno visitare il Parlamento e raccontare lì un po’ della loro esperienza legata ad Amici per la Pelle – spiega Ezio Castellani, presidente Associazione Conciatori – È una bella occasione di crescita per il progetto che da questa visita riceverà una ribalta ulteriore, come del resto tutta l’industria che vi ruota intorno". Durante la premiazione finale di Amici per la Pelle, è stato ufficialmente annunciato che una delegazione di studenti che partecipano al progetto sarà invitata a visitare il Parlamento. Ad annunciarlo è stato l’onorevole Gerolamo Cangiano, commissione parlamentare Cultura, Scienza, Istruzione, tra gli ospiti dell’iniziativa, che ha così accolto la proposta di Unic-Concerie Italiane di organizzare questa visita. Da Lineapelle sono arrivati segnali incoraggianti. "Negli anni abbiamo visto crescere il progetto, prima esteso dalla Toscana alle altre regioni legate alla tradizione conciaria e intanto capace di ottenere un consenso trasversale di impresa, scuola e istituzioni pubbliche. La visita in Parlamento accresce questa sinergia coinvolgendo ora una delle istituzioni pubbliche più rappresentative. Un plauso all’idea di Unic e alla disponibilità delle alte istituzioni che hanno raccolto questa idea. Un ringraziamento va anche alle scuole che ogni anno supportano gli studenti nel progetto". Giovani e futuro, investimenti per la formazione e per la crescita del comparto: Lineapelle si conferma evento strategico per l’intera filiera della pelle mondiale, che ha ritrovato a Milano una buona vitalità nonostante la complessa situazione congiunturale. "A maggior ragione - aggiunge il presidente Castellani - le risposte positive che sono arrivate dalla fiera sono ancora più significative". L’azione di rinnovamento passa ora dagli studenti Amici per la Pelle pronti a fare rotta su Roma: "Abbiamo sempre creduto nella utilità di portare al di fuori della conoscenza degli addetti ai lavori sia il progetto, che più in generale tutto quanto è il sapere connesso alla concia. Ci auguriamo - conclude Castellani - che questa esperienza possa essere un ulteriore arricchimento per loro e premiare indirettamente il lavoro di chi supporta il progetto e l’impegno dell’industria conciaria".