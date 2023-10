Amici degli Uffizi alla scoperta del territorio

Un gruppo di visitatori provenienti dalla Florida, accompagnati dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, in visita alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”; promossa da Fondazione CR Firenze e Gallerie degli Uffizi, all’interno dei rispettivi progetti Piccoli Grandi Musei e Uffizi Diffusi. Il direttore Eike Schmidt ha accompagnato il gruppo dei “Friends of the Uffizi Gallery” a Montelupo nell’ambito di un giro nel contesto dei luoghi dei Medici. Al Museo della ceramica sono stati accompagnati dalla direttrice Lorenza Camin e dal sindaco Paolo Masetti. Sono rimasti colpiti dalla stretta relazione fra Montelupo e Firenze; fra i decori delle ceramiche e quelli dei palazzi fiorentini; dal fatto che ancora oggi ci sia un tessuto ceramico che tiene e un Museo in cui vengono organizzate attività di vario genere con un’attenzione particolare a ciechi e ipovedenti con il percorso tattile e le didascalie in Braille. Dalla storia al contemporaneo, assieme all’assessore Aglaia Viviani, con la guida di Elisabetta Daini sono stati all’Archivio Industriale Bitossi, un luogo in cui sono raccontati 100 anni di design ceramico con collezioni ancora oggi iconiche e conosciute in tutto il mondo.

"Ho visto attenzione per il nostro territorio, per la nostra ceramica e per il legame con famiglia dei Medici, il cui emblema è la Villa dell’Ambrogiana. Certo sarebbe stato stato bello poter far visitare loro anche questa della struttura, ma confido che non mancherà l’occasione per tornare ad aprire le porte del complesso mediceo", afferma il sindaco Paolo Masetti.