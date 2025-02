Amianto, il nemico ’invisibile’: "Regole precise per rimuoverlo. Da valutare i rischi a 360 gradi"

Seconda puntata per la nostra rubrica sulla sicurezza sul lavoro dedicata oggi ai tecnici della Prevenzione della Asl Toscana Centro che svolgono anche attività di controllo per verificare che le aziende utilizzino procedure corrette per la rimozione e la bonifica dell’amianto. A questo proposito il 5 febbraio il Servizio Pisll di Empoli ha organizzato un incontro con i datori di lavoro e i rappresentanti delle ditte di bonifica amianto dell’area vasta, i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, i preposti e i rappresentanti delle sigle sindacali, per analizzare le criticità riscontrate e le problematiche contestate dagli operatori del Dipartimento della prevenzione durante i sopralluoghi. I cantieri amianto, infatti, portano con sé le problematiche dei cantieri edili. Ai rischi di caduta dall’alto, sollevamento e movimentazione dei carichi, si sommano i rischi per la salute degli operatori. Durante l’incontro è stata richiamata l’attenzione sulle misure da attuare per evitare la dispersione di fibre di amianto: corrette procedure di incapsulamento delle lastre prima della rimozione, separazione degli ambienti di vestizione e svestizione degli operatori, delimitazione delle aree di cantiere e corretta informazione dei residenti di zona. Una riflessione particolare sul Documento di valutazione dei rischi.

"È stata richiamata l’importanza dei campionamenti dell’aria durante le lavorazioni – dicono gli addetti –, per poter stabilire il livello di esposizione a fibre di amianto conformemente a quanto previsto dalla normativa. Il confronto con gli operatori ha registrato una proficua discussione sui temi, con chiarimenti di diversi aspetti e indicazioni operative concrete".