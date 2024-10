Allerta arancione prorogata, aperto il centro Coc

Aperto il Centro operativo comunale di Protezione civile per coordinare le operazioni legate al maltempo ed eventuale assistenza alla popolazione. Del resto, l’allerta arancione resterà valida fino alla mezzanotte di oggi per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli.

"Il suddetto Coc si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione civile dell’Empolese Valdelsa – fanno sapere dal Comune –. Il Centro operativo comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione civile locale. Il Centro operativo comunale, come da prassi, resterà attivo fino al ritorno alla normalità". Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità da parte dei cittadini è attivo h24 il Centro situazione-CeSi al numero 335 6685863.