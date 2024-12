Allarme per i prelievi dalla Pesa: "La Regione si attivi per diminuirli"

Pesa: ancora troppi i prelievi. Allora, il consiglio comunale di Montelupo è tornato sul tema della difesa del fiume, approvando all’unanimità una mozione proposta dal consigliere delegato alle strategie di tutela e uso della risorsa idrica, Alessio Toccafondi. È ben la terza mozione sul tema: la prima e la seconda erano state approvate rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Nella mozione si invitano il sindaco Simone Londi e la giunta comunale a impegnarsi in una serie di azioni, che sono, nell’ordine, le seguenti: chiedere alla Regione Toscana di provvedere con urgenza ad aggiornare il quadro concessorio e autorizzativo dei prelievi idrici nel bacino del fiume; sollecitare l’Autorità Idrica Toscana (Ait) e i tre gestori del Servizio Idrico Integrato di valle (Acque SpA, Publiacqua SpA e Acquedotto del Fiora Spa) a intraprendere le azioni e gli investimenti necessari a rendere sostenibili i prelievi dalla Pesa, così da permettere la sopravvivenza dell’ecosistema fluviale in estate e la conservazione del suo valore paesaggistico e ambientale; sollecitare la Regione, l’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno a individuare risorse finanziare per fare interventi sistemici nel bacino della Pesa, interventi che possano portare al restauro della morfologia fluviale e confluire nel "Masterplan della Pesa" come azioni del Contratto di Fiume.

La Pesa a giugno evapora letteralmente: siccità sì, clima che cambia sì… ma gli altri corsi d’acqua paralleli (Greve, Elsa, Era) non spariscono così rapidamente dalla faccia della terra a ogni estate. L’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici si era già recentemente espresso sulla necessità di un quadro dei prelievi chiaro e aggiornato, e questa decisione del consiglio va in tale direzione. La Pesa, osserva l’assessore Lorenzo Nesi, "è elemento identitario della comunità di Montelupo e risorsa di inestimabile valore per il territorio, da un punto di vista ecologico, ambientale, paesaggistico e della biodiversità". Per quanto concerne il Consorzio di Bonifica, infine, oggi alle 17.30 alla sede fiorentina dell’ente consortile avverrà l’insediamento del nuovo consiglio del Consorzio 3 Medio Valdarno, così come risulta composto a seguito delle elezioni di ottobre scorso. L’assemblea dovrà ratificare la presidenza dell’ex sindaco Paolo Masetti, come da esito delle elezioni, dopo i due mandati di Marco Bottino.

Andrea Ciappi