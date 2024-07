Allarme incidenti stradali: "Situazione migliorata con rotatorie e dossi"

"Come amministrazione, ci siamo attivati nel corso degli anni per sollecitare ed effettuare una serie di correttivi volti ad incrementare la sicurezza stradale. E gli effetti si vedono, perché l’incidentalità è comunque diminuita rispetto al passato". È il sindaco Alessio Mugnaini a stroncare sul nascere l’insorgere di una "questione sicurezza" a Montespertoli, di fatto derubricando a casi isolati (perlomeno negli ultimi tempi) i sinistri stradali avvenuti nei giorni scorsi. Quello avvenuto sabato scorso a Martignana ha in particolare destato attenzione: si è comunque concluso con la conducente del veicolo in stato di choc ma illesa, dopo aver centrato la staccionata a protezione della ciclabile. E a chi chiede provvedimenti, il primo cittadino ricorda la conformazione dell’area e le operazioni già attuate per ridurre la velocità di transito. "In quella zona, nell’arco di un paio di chilometri, ci sono cinque rotatorie – ha detto – senza contare spartitraffico e dossi rialzati che hanno comunque contribuito a migliorare la situazione generale, a mio avviso: non bisogna dimenticare che in passato Martignana fu purtroppo teatro anche di incidenti mortali, che fortunatamente da tempo non si concretizzano più. Penso che sia oggettivamente difficile intervenire ulteriormente sotto quel punto di vista". Un discorso simile a quello sollevato da Montespertoli di Tutti per via Schifani e la Volterrana (che non è però di competenza comunale): la capogruppo Luciana Morelli ha chiesto una revisione della segnaletica, puntando il dito contro la scarsa visibilità per chi si immette sulla Volterrana. Qui ci sarebbe un margine di manovra in teoria, anche se il rischio di scontentare residenti o automobilisti è concreto. "Anni fa la Metrocittà ipotizzò l’istituzione di un senso unico dalla Volterrana verso via Virginio, per una soluzione che non fu tuttavia attuata. Anche perché, fortunatamente, non vi furono numeri legati agli incidenti tali da rendere necessaria un’azione così radicale – ha concluso Mugnaini – il problema della scarsa visibilità è dovuto in primis a veicoli parcheggiati in spazi dove la sosta non è consentita. Si è pensato anche all’ipotesi di ridurre il numero degli stalli, ma è un’opzione da studiare bene. Perché rischia di portare ai cittadini una serie di svantaggi superiori ai benefici".