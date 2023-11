Allagati i capannoni con i carri del carnevale

Capannoni allagati, sistemi informatici fuori uso, i dipendenti che aiutano a spalare il fango. Succede alla Vibac, una delle aziende di Mercatale, frazione di Vinci, tra i Comuni più colpiti dall’emergenza maltempo. Ma la pioggia non ha risparmiato nemmeno i carri del Carnevale di Spicchio e Sovigliana; l’acqua è entrata nei magazzini dove da febbraio scorso sono "parcheggiati" gli allestimenti. La viabilità è stata ripristinata sulla strada per Sant’Amato, sulla via di Faltognano, su via di San Pantaleo e su via Amerini, più complicato tornare alla normalità in località Virle. "La sicurezza - ha commentato Alessandro Scipioni, consigliere Fratelli d’Italia di Vinci - è una priorità assoluta. Porteremo avanti tutte le azioni possibili, per sollecitare ulteriori interventi di messa in sicurezza sul territorio e potenziare le capacità di soccorso. C’è bisogno di interventi concreti e rapidissimi". Il bilancio della tempesta d’acqua di giovedì scorso resta pesante (nella foto, viale Togliatti a Sovigliana) aggravato nella giornata di ieri dalle fortissime raffiche di vento che hanno spezzato rami di alberi e scaraventato ovunque qualsiasi materiale che non fosse saldamente ancorato. La forza del vento ha divelto anche uno dei cartelli della segnaletica stradale lungo l’Arno, posto poco prima della rotonda di Mercatale arrivando dalla frazione cerretese di Bassa. Scuole chiuse oggi.