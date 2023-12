Alla scoperta dell’avifauna invernale

EMPOLI

E’ un viaggio cominciato a settembre che ora è arrivato all’ultima tappa: l’oasi naturale protetta Arnovecchio dove si terrà la visita guidata gratuita con prenotazione sul "Birdwatching invernale". Si concluderà qui il progetto "Un Autunno per l’ambiente", domenica prossima dalle 9 alle 11: binocolo alla mano, sarà possibile osservare l’avifauna che frequenta l’oasi nel periodo invernale, come gli uccelli acquatici del lago ed i piccoli passeriformi del bosco. Da dicembre a febbraio la piccola area umida offre rifugio ad anatre selvatiche (come i Moriglioni) e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano, accompagnato dal più raro Marangone minore.

La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta Guida Ambientale del Centro. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ai piccoli uccelli che in questo periodo affollano le mangiatoie invernali; Cinciallegre e Cinciarelle, Capinere, Pettirossi e Fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima. Oltre ad osservare ed imparare a riconoscere le varie specie, i partecipanti riceveranno indicazioni su come trasformare anche il proprio giardino in una piccola oasi per la fauna, con arbusti che offrono frutti invernali e attrezzature per il "birdgarden". L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant’anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione ([email protected]).