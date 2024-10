Alla scoperta del ’Libro di pittura’

Il libro della pittura di Leonardo è al centro del convegno internazionale che venerdì e sabato prossimi presso la biblioteca Leonardiana di Vinci riunirà otto studiosi del pensiero del Genio, i quali discuteranno insieme da varie angolazioni il lessico del "Libro di pittura" di Leonardo. Dal punto di vista della storia della lingua; come tentativo di istituire un confronto e un dialogo fecondo tra parola e immagine; dal punto di vista del modo in cui questo testo ha interrogato e interroga i traduttori, che lo hanno reso in differenti lingue nel corso degli ultimi secoli. Verranno prese in considerazione, accanto alle traduzioni storiche del Trattato della pittura, due esperienze attuali di traduzione in francese e tedesco. Parteciperanno Juliana Barone del Warburg Institute di Londra, Marco Biffi dell’Università di Firenze e Accademia della Crusca, Romain Descendre dell’Ecole Normale Supérieure di LIone, Frank Fehrenbach e Gerd Micheluzzi dell’Universität Hamburg, Fabio Frosini (nella foto) dell’Università di Urbino Carlo Bo, Anna Sconza dell’Università di Paris Sorbonne Nouvelle e Carlo Vecce dell’Università di Napoli L’Orientale e dell’Accademia dei Lincei. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione, da effettuare telefonando allo 0571 933250 o scrivendo a [email protected].