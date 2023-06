Alla scoperta del fornello degli alchimisti Prosegue il ciclo di incontri targato Archeosofica

“L’Athanor, il fornello degli alchimisti“ è il tema che verrà sviluppato domani sera alle 21,15 presso i locali della Coop Geos di Empoli nell’ormai tradizionale incontro organizzato dalla locale associazione Archeosofica. Un analisi del misterioso luogo dove si cuoce la materia per ottenere la pietra filosofale. Nell’Athanor il fuoco deve ardere secondo un regime ben preciso, quello che gli alchimisti descrivevano come “avvolgente calor di febbre”. Si tratta di un fuoco che non deve spegnersi mai così da richiamare dall’alto il fuoco celeste. Pertanto, nell’arte regia, il laboratorio segreto dell’alchimista diviene il luogo dove si compiono le operazioni per una reale trasmutazione dei metalli vili in oro incorruttibile.