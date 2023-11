Alla corte di Francia con il Decameron

CERTALDO

Domani è il secondo venerdì del mese e allora ecco puntuale un nuovo appuntamento con la rassegna ’Si racconta le novelle del Boccaccio’. Alle 21.30 presso il Museo di Casa Boccaccio a Certaldo Alto la voce di Simona Lazzerini, con l’accompagnamento della chitarra di Alessio Montagnani (musiche composte dal maestro Damiano Santini), trasporterà il pubblico presente alla corte di Francia, attraverso la lettura della nona novella della terza giornata del Decameron. La storia ruota intorno alla figura femminile di Giletta di Nerbona, ricca, smaliziata e astuta che, innamorata ma non ricambiata dal Re Beltramo di Rossiglione, studia ogni modo possibile per diventare sua sposa. Un’impresa che Giletta riesce a realizzare, con l’inganno e la bugia, spinta dalla perseveranza e da una grande ostinazione. La locandina dell’evento ritrae il volto sofferente del re di Francia secondo Carlo Romiti. ’Si racconta le novelle del Boccaccio’ è un progetto di Associazione Polis Certaldo a cura de L’Oranona Teatro, con il contributo dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo. L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria a [email protected]. La terza lettura si terrà poi venerdì 8 dicembre, e vedrà protagonista la decima novella della terza giornata dell’opera di Giovanni Boccaccio, dal titolo “Alibech diviene Romita...“.