Alia sarà nel libro soci di Acque Spa

Il giudice del tribunale di Firenze incaricato di dirimere il contenzioso sorto in merito al rifiuto del Consiglio di amministrazione di Acque Spa di

registrare Alia servizi ambientali Spa come proprio socio ha stabilito che tale rifiuto “appare verosimilmente illecito“ e ha quindi accolto il ricorso di Alia contro Acque presentato a marzo scorso. Il giudice ha dunque ordinato ad Acque Spa di aggiornare il libro soci. La decisione è arrivata alla fine di un contenzioso, appunto, che ha visto le due aziende su posizioni opposte in merito alla rappresentanza di Alia in Acque. Per questo stesso contenzioso, a fine aprile era stata presentata una richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri di Buongiorno Empoli, Leonardo Masi e Beatrice Cioni, e dai consiglieri fiorentini Dmitrij Palagi, Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune.

Richiesta che, ufficialmente, non aveva avuto risposta né da parte di Alia Spa né da parte delle amministrazioni interessate. Lunedì scorso il pronunciamento del giudice ha, almeno fino a nuovi sviluppi, chiuso la questione dando ragione ad Alia Spa.