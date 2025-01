Albero cade per il vento. E distrugge auto in sosta

Se ci fosse stato qualcuno all’interno, poteva davvero finire in tragedia. Invece tutto si è risolto con una macchina praticamente distrutta. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti ieri mattina intorno alle 10 nel comune di Fucecchio, in piazza XX Settembre – una delle piazze centrali della città di Montanelli e del Padule – per la caduta di una pianta ad alto fusto su una vettura parcheggiata sulla pubblica via. Non ci sono state per fortuna persone coinvolte. In questi giorni, anche per il forte vento (sia domenica che ieri) sono stati diversi gli episodi che hanno riguardato cadute di alberi. Il tema della sicurezza pubblica, soprattutto nelle città e nelle aree densamente popolate, diventa elemento di estrema attualità. Anche Coldiretti richiama una riflessione su questa problematica. sottolineando che le piante sferzate dal vento a volte "cadono per la scelta di essenze sbagliate per il clima, il terreno o la posizione".