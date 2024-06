Al via le opere di messa in sicurezza di via Ramoni e via Casabianca

Per permettere un intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada, dal 3 al 14 giugno, dalle 8 alle 18, saranno in vigore modifiche alla viabilità in via Ramoni e via Casabianca. L’intervento, il cui importo complessivo ammonta a centomila euro interessa in particolare il tratto di via Ramoni compreso tra l’incrocio con via Rimedio a Torre e la strada provinciale 111 all’altezza di piazza Sette Martiri a Massarella e consiste nella sua messa in sicurezza, mediante bitumatura, dei tratti in cui è stato individuato come necessario dal progetto redatto dal Comune. Queste le variazioni durante le operazione del cantiere: divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, nel tratto di Via Ramoni compreso tra i relativi incroci con Via di Rimedio e la Sp111; divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, nel tratto di via Casabianca compreso tra i relativi incroci con Via Ramoni e la Sp111.