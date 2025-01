Al via il carnevale di Vitolini: un mese di festa dedicato ai più piccoli

A Vitolini comincia la 38ª edizione del Carnevale dei Bambini. La festa in maschera dedicata ai più piccoli è organizzata dalla Compagnia degli Ortacci: per tutte le domeniche di febbraio Piazza del Popolo e le strade della frazione vitolinese saranno attraversate da sfilate e carri allegorici, con la consueta pentolaccia in piazza. Un mese di festa, dunque, dal 2 al 23 febbraio: l’ultimo giorno si terrà anche il concorso per la maschera più bella, oltre a uno spettacolo di live painting a cura di Yuri Soldati. L’ingresso è libero e la sfilata dei carri comincia alle 14.30. Saranno presenti anche gonfiabili e stand gastronomici, dove i bambini potranno fare merenda. Inoltre, sarà possibile pranzare presso I’Circolo su prenotazione al numero 0571 1963357.

“Gli eventi del 2025 iniziano ad entrare nel vivo, con manifestazioni legate alla tradizione, allo sport e all’intrattenimento. Un ringraziamento particolare – ha sottolineato Daniele Vanni, sindaco di Vinci – a tutte le associazioni che grazie al volontariato stanno rendendo il nostro calendario ricco di occasioni di socializzazione e valorizzazione del nostro territorio”.