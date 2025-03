"Al Pozzale la viabilità è ad alto rischio"

Parcheggi selvaggi, traffico congestionato. Le segnalazioni sono fioccate generose negli anni. "Ogni giorno i residenti tra Pozzale e Casenuove devono affrontare disagi causati dalla carenza di infrastrutture adeguate. C’è un problema legato a viabilità e sicurezza". A chiedere interventi urgenti in merito è il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli con una mozione presentata per il miglioramento e la modifica della viabilità nelle zone indicate. Obiettivo, garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico locale. Le idee? Guardano all’istituzione del senso unico di marcia lungo via Val d’Orme, tra la rotatoria di via dei Cappuccini e l’intersezione con via dell’Ormicello, in primis per ridurre il rischio di incidenti. C’è poi la proposta di un’illuminazione adeguata dei passaggi pedonali, con l’installazione di pensiline alle fermate degli autobus, "per offrire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico più sicuro e confortevole". La mozione firmata dal capogruppo Andrea Poggianti e dal suo vice Gabriele Chiavacci include anche il tema del trasporto pubblico locale. "C’è da considerare l’adozione di autobus di dimensioni ridotte nelle strade più strette della frazione, in particolare nelle ore di punta e nei tratti in cui i mezzi più ingombranti creano difficoltà di manovra". Infine, uno studio di fattibilità per l’allargamento di alcuni tratti viari critici. "Non si tratta di segnalazioni isolate - hanno precisato Poggianti e Chiavacci - Ma di un problema sistemico che necessita di soluzioni concrete e tempestive. In prima battuta, l’introduzione di un senso unico di marcia all’interno della frazione di Pozzale - Casenuove". Il gruppo consiliare chiede di attivare entro la fine del mandato uno studio di fattibilità per la realizzazione di interventi mirati".