Al Mulino d’Arte c’è la notte col Nugara Trio

Prosegue la rassegna "Mulino d’Arte" nella splendida cornice del Mulino del Ronzone a Vinci, sede dell’associazione Suonamidite dove svolge attività di produzione musicale e multimediale e di direzione artistica di eventi e laboratori residenziali. Dopo il successo del primo concerto della pianista lettone Katrina Suroveca, infatti, domani sera alle 21 toccherà al Nugara Trio, tre giovani talenti del panorama musicale italiano. Francesco Negri al piano, Viden Spassov al contrabbasso e Francesco V. Parsi alla batteria provengono rispettivamente da Genova, Torino e Firenze e si sono conosciuti ai seminari di Nuoro Jazz 2021, dove vincono le annuali borse di studio come migliori studenti. È la nascita dei Nugara Trio. I tre giovani talenti hanno incrociato il loro viaggio quasi per caso, come tre linee che si sono intersecate in unico punto di convergenza dal quale nasce la loro musica. I tre musicisti riversano nei brani alcune delle loro maggiori influenze musicali: dalla musica classica e romantica, al folk e alla world music, il pop, il progressive rock e soprattutto il jazz. La band ha vinto lo scorso anno il bando Siae "Per chi crea" finanziato dal Ministero della Cultura, sono in concerto al Mulino del Ronzone per una tappa del loro "Italian Tour 2024".Il concerto in terra leonardiana, realizzato in collaborazione con il Centro Espositivo Internazionale Leo Lev e patrocinato dal Comune di Vinci, fa parte del loro "Italian Tour 2024" all’interno del quale stanno presentando il loro album di debutto "Point of Convergency". Il concerto dei Nugara Trio è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, da effettuare telefonando ai numeri 333 7729917 e 389 9258066 (anche tramite Whatsapp). Il cartellone della rassegna prevede eventi culturali che spaziano dalla musica, al teatro, alla pittura e all’illustrazione con il prossimo appuntamento che sarà domenica 9 Giugno con I Liederisti della Scuola di Musica di Fiesole in concerto con "Canzoniere Italiano – Musiche di Hugo Wolf ed Ermanno Wolf-Ferrari".