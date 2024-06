Al Dopolavoro canti e stornelli d’amore

Serata musicale domani alle 19 nel giardino del Dopolavoro Ferroviario in piazza Don Minzoni a Empoli. Un concerto organizzato da Co&So Empoli in collaborazione con Canto Rovesciato Aps, che vedrà protagonista il gruppo Vincanto (nella foto) con stornelli e rispetti d’amore, alternati a canti di lavoro e di festa, passando da filastrocche per bambini e struggenti ninne-nanne. Il pubblico incontrerà poi le storie di santi e antiche ballate narrative che intrecciano amore e morte. Molte sono le voci di donne: ragazze in cerca di un marito, giovani amanti, madri stanche della vita familiare, monache che sognano la vita fuori dal convento. Un concerto fresco, che alterna momenti lirici a ritmi incalzanti, dolci cantilene a passaggi ironici e divertiti.

Protagoniste le tre voci, lasciate nude o accompagnate da chitarra, fisarmonica e percussioni. La prima affidata ad Alessandro Cei, la seconda a Simone Faraoni e le ultime a Ilaria Salvini e allo stesso Faraoni. Il gruppo Vincanto viene fondato nel 2003 con l’obiettivo di studiare, riscoprire e riproporre i repertori di tradizione orale italiani. Il trio ha esplorato molteplici temi, come l’emigrazione italiana, la Resistenza e la vita delle donne nel mondo contadino, dando vita a concerti tematici e spettacoli teatrali, collaborando con attori, registi, enti e associazioni dediti alla valorizzazione del canto popolare.