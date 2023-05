Al Circolo Il Progresso arriva Bruno Arpaia con ’Ma tu chi sei?’

MONTELUPO FIORENTINO

Bruno Arpaia sarà l’ospite del circolo di lettura Luis Sepulveda, in occasione dell’incontro mensile che per questo maggio si terrà domani alle 19 presso il Circolo Il Progresso di Montelupo. L’autore campano presenta il suo libro “Ma tu chi sei?“, in cui racconta in prima persona l’Alzheimer della madre ultranovantenne. Il filo portante della narrazione è costituito dalle visite alla madre, con le sue domande ripetute in maniera ossessiva, i suoi smarrimenti, i suoi capricci quasi infantili, le crescenti difficoltà a riconoscere i nipoti o il figlio stesso, le dolorose lacerazioni che si producono in entrambi.

Al racconto commovente del rapporto con la madre si alternano le confessioni autobiografiche sullo spaesamento in un’epoca di Covid e di guerra, le riflessioni sull’identità e sul timore della morte, e le digressioni sul funzionamento del cervello e della memoria, sulla malleabilità e l’illusorietà dei ricordi, sulle ricerche nel campo dell’Alzheimer. A dialogare con il romanziere originario di Napoli sarà il giornalista Simone Innocenti.