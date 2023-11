Al Checchi si va a scuola in bici. Adesso la ciclostazione è realtà

Incentivare la mobilità ciclistica degli studenti, proponendo un’alternativa delle abitudini di viaggio. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova ciclostazione di Fucecchio, realizzata all’interno del resede del Checchi. Sul territorio della Città Metropolitana di Firenze ne sono state realizzate 7, per un importo complessivo di circa 920mila euro.

La ciclostazione di Fucecchio permetterà la sosta in sicurezza di 50 biciclette e 12 monopattini o bici pieghevoli (con possibilità di ricarica per mezzi elettrici), posizionate su due livelli tramite l’utilizzo di apposito sistema. Il sistema di sosta a due livelli è la soluzione necessaria date le ridotte dimensioni dei prefabbricati. La struttura prefabbricata è stata progettata per essere in futuro ampliata, se cambieranno le abitudini di viaggio, come da tutti auspicato, e se l’andare in bicicletta o il camminare, saranno considerati non come una necessità per mancanza di altri mezzi, ma per i loro benefici sulla salute e sull’ambiente. All’inaugurazione di ieri mattina sono intervenuti il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, il vicesindaco Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani, la responsabile ufficio trasporto pubblico locale della Città Metropolitana di Firenze Rita Dabizzi, la dirigente scolastica dell’istituto Checchi Genny Pellitteri e i rappresentanti ambientali delle classi del liceo.

"Un grande risultato in cui tutti abbiamo creduto fin dall’inizio - ha detto Emma Donnini -. Già dai primi sopralluoghi i tecnici della Città Metropolitana valutarono il nostro istituto come un’ottima collocazione per una delle sette ciclostazioni fino a oggi realizzate nell’area. Un progetto che peraltro conferma l’attenzione all’ambiente da parte delle nostre scuole di ogni ordine e grado, come dimostra anche il bosco didattico inaugurato la scorsa settimana alla scuola primaria Carducci. La sostenibilità al centro dei progetti scolastici".