Aiuti contro violenze e disagi: "Tante richieste allo sportello"

di Simone Cioni

Archiviata la breve pausa estiva è tornato attivo lo sportello di ascolto “Tra la gente“, promosso dalla sezione Lega Empoli in collaborazione con l’Associazione apolitica e no-profit La Rivincita, con sede a Massa e Saronno, con l’avvocato Nicodemo Gentile e con il senatore Manfredi Potenti, commissione giustizia, bicamerale antimafia e responsabile Dipartimento Giustizia e Antimafia Lega Toscana. Un’iniziativa che dallo scorso marzo ha riscosso un enorme successo come spiega Tiziana Bianconi (foto in alto a destra), segretario Lega Sezione Empoli Vinci: "Tante persone si sono rivolte a noi in questi mesi per i più svariati problemi, dal diritto tributario alla violenza di genere che portiamo avanti con il centro Lilith. Dopo un primo contatto attraverso una mail fissiamo in posti informali e anonimi dove i richiedenti di aiuto si sentono più a loro agio".

Fondamentale la collaborazione con l’associazione La Rivincita presieduta dall’avvocato Carmela Federico, che proprio recentemente ha aperto uno sportello simile a Massa. "Un primo passo verso il nostro obiettivo di fare rete – prosegue Bianconi – per rendere ancora più presente sul territorio questo servizio, dato che potremmo usufruire di un interscambio di professionisti delle varie discipline, che non finiremo mai di ringraziare per il contributo volontario che danno a questa iniziativa sottraendo tempo alla propria attività e alle loro famiglie. Da parte nostra siamo sempre aperti a nuove collaborazioni". Un sostegno o talvolta anche una semplice informazione legale, quanto mai preziosa in un periodo in cui la legislatura si evolve rapidamente, o ancora un’indicazione per capire verso quali percorsi indirizzarsi a seconda del problema o disagio sollevato.

"Sono inoltre in cantiere diversi progetti per i prossimi mesi – conclude Tiziana Bianconi – a partire da un incontro sulla legalità all’interno delle scuole con Giovanni Paparcuri, l’autista dell’istruttore Rocco Chinnici che scampò miracolosamente alla morte nell’attentato del 1983, che il prossimo 29 settembre sarà intatto promosso proprio a Massa grazie all’impegno di Carmela Federico. Poi stiamo lavorando alla realizzazione di ulteriori convegni sulla violenza di genere, ma anche sull’inclusione e la disabilità. Temi, questi ultimi che ci sono stati proposti proprio dalla gente che in questi mesi si è avvicinata al nostro sportello".