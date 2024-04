Aironi, ibis e piante. Tre giorni nella natura

Ancora giornate nelle bellezze del Padule. Sabato dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà una iniziativa a tema dal titolo "Tracce e segni degli animali" Si tratta di una visita guidata lungo il percorso della riserva alla scoperta dei segni che gli animali lasciano della loro presenza. L’iniziativa è indicata anche per famiglie con bambine e bambini.

Domenica ore 9-12 il tema sarà Aironi ed ibis coloniali del Lago di Sibolla. In questo periodo la colonia di aironi ed ibis del Lago di Sibolla è nel pieno della sua attività e offre uno spettacolo sorprendente. La visita guidata si svolgerà lungo il percorso della riserva con una sosta nel punto di osservazione della garzaia. Chi li possiede porti i binocoli. Mercoledì primo maggio ore 9-12 la visita guidata in programma avrà per tema la Flora e la vegetazione del lago di Sibolla. La riserva è un vero scrigno di biodiversità botanica che si apprezza particolarmente in questa fase dell’anno in cui molte piante sono in fiore. Tutte e tre le visite saranno a cura di una guida ambientale-escursionistica qualificata. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking o stivali di gomma.