Aggredisce la ex in piazza Gramsci, poi prende a pugni un passante

Dall’aggressione di una donna da parte dell’ex, degenerata poi in una lite con scazzottata ai danni di una terza persona intervenuta per difenderla, alla rissa tra gruppi di ragazzi. È stato un week end "movimentato" a Castelfiorentino con tre gravi episodi che si sono consumati in strada, nel cuore del paese, e sotto gli occhi dei passanti. Il primo risale alle 20 di venerdì, quando le guardie giurate della Sicuritalia sono state chiamate in piazza Gramsci in supporto ai carabinieri per mettere in salvo la quarantenne dalla furia di lui. Intervento concluso, almeno fino alla seconda richiesta d’aiuto arrivata un’ora dopo. Ancora una volta l’intervento tempestivo degli operatori della vigilanza privata – servizio quello della Sicuritalia, si ricorda, fortemente voluto dall’amministrazione comunale come prezioso deterrente e come sostegno alle forze dell’ordine nella tutela della comunità – per dividere il protagonista dell’aggressione precedente da un terzo che si era preoccupato di difendere la donna dall’ennesimo schiaffo dell’ex, rimediando lui stesso un pugno dritto in faccia. La situazione è stata riportata alla calma soltanto grazie alla professionalità degli agenti che hanno scongiurato conseguenze peggiori, rischiando di essere a loro volta vittime della violenza del quarantenne già noto alle forze dell’ordine.

Ma la narrazione di un fine settimana da Far West, purtroppo, non è finita qui. Sabato sera un altro avvenimento ha richiesto l’impegno delle guardie giurate e dei carabinieri che stanno indagando sull’episodio per ricostruirne i contorni. Sotto la lente la rissa tra due gruppi di giovani tra i 20 e i 30 anni che si è consumata verso le 22 in via Ridolfi. Ancora ignoti i motivi che hanno scatenato la folle rabbia dei ragazzi – una decina – che si sono presi a pugni e a calci seminando il panico tra i passanti.

elisa capobianco