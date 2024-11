Aggredisce due carabinieri . E tenta di rubare la pistola. Arrestato: choc tra i passanti

di Irene Puccioni

CERTALDO

Senza un apparente motivo li ha aggrediti brutalmente con pugni e calci tentando di rubare ad uno dei due militari la pistola. Due carabinieri in servizio sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, dalla furia incontrollabile di una persona di origine straniera in pieno centro a Certaldo, poco prima dell’ora di cena. L’increscioso episodio si è verificato venerdì scorso intorno alle 19.30, alla fine di via 2 Giugno davanti agli occhi attoniti ed increduli di diversi testimoni.

A quanto ricostruito la pattuglia dell’Arma, composta da due militari, un uomo e una donna, stava circolando in zona quando ha incrociato l’uomo, un trentenne di origine pakistana già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. Alla vista dell’auto dei carabinieri l’uomo ha tentato di aprire la portiera. I due militari hanno cercato di impedirglielo. È nata così una colluttazione.

A mani nude e con una violenza inaudita, l’assalitore ha iniziato a sferrare pugni e calci ai due carabinieri che hanno cercato di difendersi dai ripetuti e pressanti colpi. Nel parapiglia lo straniero ha anche tentato di sfilare l’arma in dotazione ad uno dei militari, senza però riuscirci. L’aggressione è andata avanti fino quando il trentenne non è stato bloccato ed arrestato dai colleghi delle vittime venuti in rinforzo. L’uomo si trova adesso nel carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria. A quanto appreso, in paese l’uomo era già noto per le sue intemperanze. Già in passato si era reso protagonista di aggressioni ai danni di altre persone senza che alla base ci fossero concrete motivazioni.

Per quanto riguarda i due militari feriti sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Ad avere la peggio la donna carabiniere che ha riportato contusioni ed escoriazioni. Ad ogni modo le loro ferite sono state giudicate guaribili in pochi giorni. Di questa preoccupante vicenda resta comunque lo choc e la gravità di quanto avvenuto in pieno centro cittadino e in un orario di punta. Soltanto la prontezza e la preparazione dei militari hanno infatti permesso di evitare che l’aggressore si impossessasse dell’arma mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti.