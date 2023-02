Addio all’ingegner Giorgio Savini "Molte opere frutto del suo impegno"

Tante opere pubbliche – ma solo quelle, perché c’è anche tanto lavoro nel volontariato – sul territorio parlano dell’ingegner Giorgio Savini. Sono frutto del suo impiego professionale, portato avanti con grande passione e competenza. E resteranno ora a tenerne vivo il ricorso e l’esempio. Lo sottolineano gli amministratori e i colleghi che lo hanno incontrato nel suo trentennale percorso professionale nel Comune di Fucecchio, prima come funzionario e poi, per sedici anni, come dirigente del settore lavori pubblici,settore importante, strategico e delicato dove ne hanno potuto apprezzare le capacità in ambito lavorativo e la profonda umanità.

L’ingegner Giorgio Savini è scomparso nella giornata di martedì all’età di 74 anni a causa di una grave malattia. Savini lascia un grande vuoto – spiega una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Spinelli – in coloro che lo hanno conosciuto sia durante il suo percorso professionale che durante il suo impegno nel mondo dell’associazionismo. Il suo lavoro all’interno dell’amministrazione ha caratterizzato anni di profondo cambiamento a Fucecchio, un periodo nel quale è stata restituita alla collettività una gran parte del patrimonio storico, come l’intero complesso Corsini – oggi al centro di ulteriori e grandi progetti – e il restaurato ponte mediceo di Cappiano, un pezzo di storia di grande rilevanza, attorno alla quale la frazione ha ripreso vigore e attrattività. Giorgio Savini era originario di Balconevisi, nel Comune di San Miniato, da molti anni era impegnato nella cooperazione internazionale come presidente di Hurria, l’associazione di solidarietà con il popolo Saharawi, e nei movimenti per la pace.

Una realtà, anche questa, di forte impegno e che offre il tratto della personalità e della sensibilità del 74enne. Savini si occupava, insieme a tanti volontari, del’accoglienza dei bambini nel periodo estivo per permettere loro di trascorrere un momento di svago e di sottoporsi alle visite mediche che nelle loro tendopoli non potrebbero essere svolte. Il Comune di Fucecchio – conclude la nota – "si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore e parteciperà ai funerali che si svolgeranno oggi nella chiesa di Balconevisi".

