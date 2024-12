Addio a Roberto Vezzosi. Protagonista del territorio: "Lascia un vuoto enorme"

Vasto cordoglio, non solo a Fucecchio, ma in tutta la zona e nel Valdarno Inferiore per la scomparsa di Roberto Vezzosi, 79 anni. Una figura, quella di Vezzosi, che è stata centrale nelle istituzioni del territorio: direttore generale dell’Asl 11 – poi confluita nell’Asl Toscana Centro – dove ha contribuito a rafforzare i servizi sanitari locali, e direttore generale del Comune di Fucecchio, ruolo in cui ha portato "competenza, serietà e una capacità unica di costruire soluzioni innovative – scrive in una nota il Comitato “Ventotene” di Possibile Empolese Valdelsa al quale aveva aderito da tempo –. Roberto ha lasciato un segno tangibile e duraturo, trasformando ogni incarico in un’opportunità per il bene della comunità". Infatti una volta lasciata l’Asl, Vezzosi accettò la proposta dell’allora sindaco Florio Talini di diventare direttore generale del Comune di Fucecchio, una figura professionale che adesso non esiste più.

"Per noi del Comitato, Roberto è stato un compagno prezioso, capace di ispirarci con il suo esempio e di arricchire il nostro

percorso con le sue idee e la sua visione. Anche negli ultimi tempi, nonostante le difficoltà personali, continuava a dedicarsi con entusiasmo ai progetti futuri, come il progetto per la divulgazione della Costituzione nelle scuole, come nell’impegno profuso alle ultime elezioni amministrative creando la lista di Avs-Possibile a Fucecchio – prosegue ancora la nota –, come l’instancabile opera come consigliere del Circolo Pacchi, al quale fino all’ultimo ha dato il suo contributo fondamentale. La sua assenza ci lascia un’eredità importante, ma anche una grande responsabilità: portare avanti i valori che ha incarnato con tanto impegno e dedizione". Vezzosi era anche revisore contabile della cooperativa Sinergica di San Pierino – quella che impiega i famosi “Ortolani coraggiosi” – a cui era particolarmente affezionato.

"La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile non solo per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo – conclude il Comitato –, ma anche per la comunità che ha beneficiato della sua straordinaria dedizione al bene comune". Vezzosi, da quanto abbiamo appreso, è venuto a mancare martedì scorso all’ospedale San Giuseppe di Empoli dopo aver lottato contro una grave malattia.