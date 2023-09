Addio a Magnaghi a Montelupo Fiorentino: Il Prof che Ideò il Contratto di Fiume

Un giorno triste, una brutta notizia: così commentano l’assessore di Montelupo, Lorenzo Nesi, e i vertici del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Si è spento all’età di 82 il professore emerito del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, Alberto Magnaghi. Con il Consorzio di Bonifica Magnaghi aveva collaborato alla nascita del Contratto di Fiume della Pesa, contribuendo in modo fondamentale a dare prospettiva e struttura organizzativa alle prime fasi del processo partecipativo che oggi – grazie anche alla sua visione – conta ormai un impianto avviato con più di 50 soggetti aderenti. E già fondamentali risultati concreti in cassaforte come le casse di laminazione e il rifacimento di argini. Per queste ragioni, si legge, il Contratto di Fiume Pesa esprime "profondo cordoglio per la perdita di Alberto Magnaghi, padre scientifico del nostro Contratto, così come di tanti altri in Italia. Membro del comitato di coordinamento e dell’osservatorio dei paesaggi fluviali della Pesa, lascia un’impostazione dello strumento del tutto innovativa, soprattutto riguardo alla strategia del parco agricolo multifunzionale, allargata all’intero bacino idrografico del torrente e dei suoi affluenti".