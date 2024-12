Addio a don Vittorio Di Cesare, storico sacerdote di Empoli e educatore di generazioni

All’età di 95 anni, con la consueta discrezione che ha sempre ha contraddistinto la sua vita, se n’è andato don Vittorio Di Cesare. Si è spento nella notte del 13 dicembre dopo aver per quasi quaranta anni prestato il suo prezioso servizio nella parrocchia di San’Andrea di Empoli. Un uomo di fede, ma anche un uomo di scuola contribuendo, attraverso l’insegnamento, a formare generazioni e generazioni di giovani (a Venezia, Firenze e Empoli).

Il sacerdote era nato a Porcari il 3 marzo 1929. Entrato in noviziato nel 1945 all‘Istituto Cavanis di Venezia fu ordinato il 21 giugno 1953 sempre a Venezia dall‘allora patriarca Giuseppe Roncalli (poi Papa Giovanni XXIII). Subito dopo l‘ordinazione ha iniziato ad insegnare, conseguendo successivamente la laurea in lettere classiche e l‘abilitazione all‘insegnamento.

La sua carriera scolastica si è svolta in ordine alle scuole Cavanis (ginnasio) di Possagno del Grappa, poi al liceo classico di Venezia, poi al liceo di Capezzano Pianore (in tutte queste scuole è stato anche rettore e preside). Circa trent‘anni fa arrivò all‘Istituto Calasanzio dove ha continuato ad insegnare per poi concludere la carriera di docente alle Scuole Pie Fiorentine. Negli anni Padre Vittorio ha insegnato latino, italiano, greco, storia, geografia, religione, lasciando un segno indelebile nei tanti allievi che ha seguito per la sua estrema preparazione nelle varie materie.

Accanto all‘insegnamento ha svolto il suo ministero religioso nelle parrocchie e negli istituti dove era professore. Ha continuato fino a poco tempo fa a confessare e celebrare la Santa Messa al santuario della Madonna del Pozzo, che fa parte della parrocchia della Collegiata di Sant‘Andrea, su invito del Proposto Don Guido Engels.

Accanto a queste attività, Padre Vittorio è stato per molti anni tesoriere del Servizio Terzo Mondo Toscana (Setem-T) associazione di volontariato che sostiene le missioni dei Padri Scolopi nel mondo, della quale aveva sposato e sostenuto le importanti finalità. Nel 2023 padre Di Cesare aveva festeggiato con una Messa in Collegiata e una agape fraterna insieme ad un folto gruppo di sacerdoti, parenti, ex alunni giunti da tante parti d‘Italia e amici i suoi 70 anni di sacerdozio, devolvendo proprio al Setem-T il ricavato della giornata.

Il funerale si terrà oggi alle 15 nella Collegiata di Sant‘Andrea. La cerimonia sarà officiata da monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze.