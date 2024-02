Addio a Domenico Rubino. Il veterano dei volontari. Apriva la mensa ai bisognosi

EMPOLI

Era il veterano del gruppo dei volontari della Misericordia di Empoli, una delle colonne portanti della mensa popolare Emmaus. Domenico Rubino con i suoi 91 anni di età se n’è andato domenica mattina lasciando un vuoto enorme nella grande famiglia dell’arciconfraternità cittadina. Per i suoi trenta anni di servizio nella associazione era stato premiato con la Stella al merito della carità lo scorso 8 dicembre in occasione dell’Assemblea della Fratellanza. Era diventato socio della Misericordia nel lontano 1988 una volta andato in pensione dopo essere stato carabiniere. Dedicare il suo tempo libero al volontariato "era stato un passaggio naturale", raccontava con quel sorriso dolce e contagioso. Si occupava principalmente di accogliere le persone che bussavano alla mensa di via XI Febbraio. Chi lo conosceva bene, condividendo l’attività e l’impegno del servizio, ricorda il grande contributo offerto alla comunità. "Un confratello che è stato da sempre una delle colonne portanti della mensa avendola vista nascere e soprattutto contribuendo a farla crescere – spiega Marco Mainardi –. Da tantissimi anni vi prestava servizio arrivando in via XI febbraio da Santa Maria con la sua bici, fino a pochi mesi fa, a novanta anni passati, quando poi un problema di salute gli ha impedito di continuare a farlo. Stava alla porta e aveva il non facile compito di aprirla a tutti, a chi ha qualunque bisogno e bussa sapendo di trovare una risposta, agli abitudinari ed agli occasionali, a quelli tranquilli e a quelli meno, a chi ti ringrazia ed a chi ti risponde male. Tutti, senza distinzione alcuna, fratelli da aiutare con quello spirito cristiano che era una delle sue caratteristiche. Ciao Domenico, grazie di tutto".

Il super volontario è stato salutato per l’ultima volta ieri pomeriggio alle 15 nella chiesa San Giovanni Evangelista, successivamente è stato inumato nel cimitero della Misericordia. A Domenico Rubino è stato tributato un addio commosso e pieno di gratitudine da parte di tutti i volontari dell’arciconfraternita empolese. "È stato un privilegio aver condiviso dietro a te una parte del percorso terreno con addosso la nostra divisa, guidati dai nostri, eterni valori", le parole del giovane ’collega’ Mainardi.

Irene Puccioni