Addetto alla vendita con diploma e... passione

Negozio nel comune di Empoli è alla ricerca di un addetto/a alla vendita di abbigliamento e accessori per sport e tempo libero. La figura svolgerà diverse mansioni, tra cui: accoglienza e assistenza clienti, rifornimento scaffali, gestione e sistemazione della merce. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, durante il periodo estivo, part time. Sono previste 20/24 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, con disponibilità a lavorare nel fine settimana. Sono 6 le figure ricercate. Non è necessario avere esperienza pregressa nella mansione. Richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore e uno spiccato interesse per il settore sportivo. Candidature su www.lavoro.regione.toscana.it entro il 7 maggio.